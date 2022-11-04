أخبار الهلال اليوم | تعليمات خاصة للاعبين .. وأخبار سعيد بشأن المفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق الرابع من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر الجاري..

"لم أتقبلها في البداية" .. الثنيان يكشف تفاصيل مسرحية "الفيلسوف" في موسم الرياض

كشف يوسف الثنيان؛ أحد أساطير الكرة السعودية، تفاصيل المسرحية التي ستعرض سيرته الذاتية، في موسم الرياض، موضحًا أن تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه، أقنعه بالفكرة بعدما كان رافضًا لها.

موسم الرياض بدأ في أكتوبر الماضي، وسيشهد عديد الأحداث المتعلقة بالرياضة، كمسرحية "الفيلسوف" الخاصة بالثنيان، ومسرحية أخرى خاصة بالأسطورة ماجد عبد الله. "اقرأ التفاصيل"

7 أيام لتأهيل ناصر الدوسري

يحتاج ناصر الدوسري لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، إلى التأهيل حوالي أسبوع، من أجل التعافي من الإصابة في مفصل القدم.

ويتابع الجهاز الطبي للمنتخب السعودي حاليًا آخر تطورات اللاعبين المصابين، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يتواجد الدوسري في مستشفى سبيتار في قطر.

تعليمات خاص للاعبي الهلال للحفاظ على اللياقة

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، منح تعليمات خاصة للاعبيه من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية.

الجهاز الفني للهلال طلب من اللاعبين الاستعانة بالصالات الخاصة والمراكز الرياضية، من أجل الحفاظ على معدلهم اللياقي خلال فترة التوقف الحالية.

تحديد موعد عودة متعب المفرج

يعود متعب المفرج مدافع نادي الهلال، إلى الملاعب بعد منافسات كأس العالم، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن المفرج وصل إلى مراحل متقدمة في برنامجه التأهيلي، بعد عملية الرباط الصليبي التي أجريت له في شهر مايو الماضي.