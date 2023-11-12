أخبار الهلال اليوم | تطورات حالة سافيتش الصحية، ولقطة بيريرا العجيبة

تطور إيجابي في حالة سافيتش الصحية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطور إيجابي في حالة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الصحية نجم وسط الهلال والذي كان قد تعرض لالتواء في ركبته.

الصحيفة أوضحت أن صاحب الـ26 عامًا يتعافى بشكل سريع من الإصابة وقد قرر أن يُواصل برنامجه العلاجي في الرياض خلال أيام التوقف الدولي، ومن المقرر أن يخضع لاختبارات قياسية للركبة الأسبوع المقبل، من أجل الاطمئنان على سير البرنامج بالشكل المطلوب قبل الدخول في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

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