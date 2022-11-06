أخبار الهلال اليوم | تصرف مفاجئ من بيريرا وملعب قطري يغضب جمهور الزعيم

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق السادس من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر الجاري..
تصرف مفاجئ من بيريرا
فاجأ البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب الهلال، الجماهير بتصرف مفاجئ بقطعه الاتصال معهم دون أي مقدمات.
بيريرا قام بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تويتر وإنستجرام، الغريب في الأمر أن اللاعب لم يقم بمثل هذا التصرف خلال فترة تعرضه لانتقادات كثيرة من قبل الجماهير، ليثير قيامه بذلك في فترة التوقف الحالية استغراب الجميع.
"الأخطاء لصالح الهلال في الرجال والسيدات" .. لقطة تحكيمية مثيرة في نهائي دوري الألعاب
شهد نهائي دورة الألعاب الأولمبية السعودية لكرة القدم الصالات، بين سيدات الهلال واليمامة، لقطة أعادت بعض إعلاميي النصر لما شهده ديربي الرياض قبل عامين. (طالع التفاصيل)
اقتراح أغضب الجماهير .. إعلامي يعرض على الهلال شراء أحد الملاعب القطرية بعد تفكيكه
قدم الإعلامي الرياضي صالح الطريقي مقترحًا لإدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، بشأن ملعب النادي الجديد، لكنه حمل بعض السخرية التي أثارت غضب الجماهير. (طالع التفاصيل)
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