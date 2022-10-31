أخبار الهلال اليوم | تحذير دياز للاعبين، وفيديو "بيريرا يتحدث العربية"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 31 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 أكتوبر 2022.

الدوسري يُشارك مع المنتخب في ودية هندوراس

تعادل المنتخب السعودي سلبيًا يوم أمس مع هندوراس في مباراة ودية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

اللقاء الذي لم تُكشف تفاصيله بقرار من المدرب هيرفي رينارد شهد مشاركة سالم الدوسري نجم الهلال بعد تعافيه واستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

وقد أظهرت الصور المسربة من المباراة مشاركة ثلاثي الهلال محمد البريك وعبد اله عطيف وعبد الله الحمدان.

اللقاء غاب عنه سلمان الفرج لإصابته بالإنفلونزا.

تحذير شديد اللهجة من دياز للاعبي الهلال

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن رامون دياز المدير الفني للهلال أرسل رسالة تحذير شديدة اللهجة للاعبي الفريق غير المنضمين للمنتخبات بضرورة الالتزام بالبرامج الغذائية التي تم تزويدهم بها قبل بدء إجازاتهم مع تطبيق بعض التدريبات الانفرادية للمحافظة على أوزانهم.

لاعبو الهلال حصلوا على إجازة لمدة 27 يومًا تقريبًا نظرًا لانضمام ما يقرب من 15 لاعبًا لمنتخبات بلادهم.



بيريرا يتحدث العربية

أظهر مقطع فيديو متداول على تويتر من بث مباشر قام به نجم الهلال ماتيوس بيريرا حديثه ببعض الكلمات باللغة العربية.

ياسر الشهراني مدافع الهلال المتواجد مع المنتخب السعودي في معسكره في أبو ظبي حاليًا دخل البث وأرسل لبيريرا "اشتقت لك"، ليرد عليه البرازيلي "سلام عليكم حبيبي، كيف حالك، حبيبي الشهراني اشتقت لك".