أخبار الهلال اليوم | تأجيل ديربي السيدات، وسر نحافة الفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 25 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 أكتوبر 2022.

تأجيل ديربي السيدات مع النصر

أعلنت إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وذلك دعمًا للفرق المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري حتى 7 نوفمبر المقبل.

وتبرز مواجهة الهلال والنصر في ديربي السيدات كأحد أهم مباريات الجولة الثالثة، وكان مقررًا أن تُلعب يوم 29 أكتوبر الجاري قبل تأجيلها لموعد لم يُحدد بعد.



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سالم الدوسري يعود للتدريبات

انضم نجم الهلال سالم الدوسري يوم أمس الإثنين لتدريبات المنتخب السعودي المقامة حاليًا في أبو ظبي استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد 27 يومًا من الغياب بسبب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في إسبانيا الشهر الماضي.

الدوسري غاب عن المباريات الأخيرة للهلال في دوري روشن السعودي بسبب تلك الجراحة التي أجراها خلال تواجده مع الأخضر في إسبانيا في سبتمبر الماضي.

سلمان الفرج يكشف سر نحافته

كشف سلمان الفرج قائد الهلال سر نحافته، وذلك خلال حواره مع قناة روتانا خليجية. (تابع هنا الجزء الأول من تصريحاته)(تابع هنا الجزء الثاني من تصريحاته)

الفرج أوضح أن الأمر يتعلق بالعائلة أجمع، مشيرًا إلى أنه لا يبذل جهدًا كبيرًا أو يُطبق برنامجًا خاصًا للحفاظ على وزنه.

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