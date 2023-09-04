أخبار الهلال اليوم | إهانة إيطالية للزعيم واتهامات نيمار "باطلة"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الرابع من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق الرابع من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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هل منح النصر الضوء الأخضر إلى الهلال للعب في "الأول بارك"؟

كشف نادي النصر السعودي، حقيقة "موافقته" على خوض فريق الهلال، مبارياته على ملعب "الأول بارك"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

صفقات الأيام الأخيرة .. الأهلي يريد "استعارة" ثنائي الهلال فورًا

قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي بـ3 أيام فقط، يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على ضم مجموعة من النجوم المحليين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

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كسر عقده والانتقال إلى الاتحاد؟ .. كشف حقيقة هروب محمد كنو من الهلال رسميًا

3 أيام تفصلنا عن إغلاق باب الميركاتو الصيفي، في المملكة العربية السعودية؛ حيث بدأت الأخبار تتزايد، بشأن رحيل بعض النجوم عن أنديتهم، وانتقالهم إلى فرقٍ أخرى. (طالع التفاصيل)

"يكفي لقدم واحدة" .. رئيس نابولي يهين الهلال بسبب عرضه لضم نجمه!

نجحت أندية دوري روشن السعودي في ضم العديد من نجوم العالم هذا الصيف، والهلال تحديدًا كان له الكلمة العليا بالتعاقد مع مجموعة من النجوم على رأسهم نيمار، لكن بعض رؤساء الأندية في أوروبا صمدوا أمام قوة تلك العروض بل وهناك واحدًا سخر منها. (طالع التفاصيل)

الجحيم لم يكن حقيقيًا .. تعليق صادم من باريس سان جيرمان على تصريحات نيمار!

لم يتأخر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الرد على التصريحات التي أدلى بها البرازيلي نيمار نجم الفريق الباريسي السابق، والمنضم حديثًا إلى الهلال السعودي، بأن الفترة التي قضاها وليونيل ميسي في "حديقة الأمراء" كانت كالجحيم. (طالع التفاصيل)

إلى رابطة الدوري السعودي .. صنعتم الحلوى ووضعتم الملح بدل السكر!

دعوت ضيوفًا من جميع أنحاء العالم لمشاهدة منزلك الجديد، وصنعت لهم حلوى مذهلة، لكنك وضعت الملح بدلًا من السكر! هذا بالضبط ما فعلته رابطة دوري المحترفين السعودي هذا الموسم في دوري روشن. (طالع التفاصيل)

رسميًا | مواجهات السعودية وإيران القارية تعود لما كانت عليه قبل 2016

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا عودة مواجهات كرة القدم السعودية والإيرانية على جميع المستويات لنظام الذهاب والإياب بدلًا من الملاعب المحايدة المتبع منذ عام 2016. (طالع التفاصيل)

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