أخبار الهلال اليوم | إساءة سالم الدوسري للجمهور وسيرجيو بوسكيتس يراوغ بالنصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق العاشر من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق العاشر من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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دمر وعد الهلال لليونيل ميسي .. أنخيل دي ماريا يصدم الجميع بتصريحاته!

يبدو أن هناك طارئ بشأن مستقبل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا؛ لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي ربما بتصريحاته التي خرج بها مؤخرًا، أفسد على الهلال خطته لضم مواطنه ليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)

سيرجيو بوسكيتس والهلال؟ وكيله يثير الجدل حول مؤامرة نصراوية

أكثر من أي وقت مضى، أصبح الحديث عن اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس هو حديث الساعة في دوري روشن السعودي، خلال اليوم تحديدًا بعد رحيله الرسمي عن نادي برشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)

إعلامي هلالي ينهار: حذار من إشراك هذا اللاعب أمام الوحدة في نهائي كأس الملك

تماسك أحدهم بعد ضياع لقب دوري أبطال آسيا من الهلال السعودي، لم يستمر كثيرًا، وأعلن انهياره بسبب لاعب واحد، خوفًا من الدفع به في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

يسيء لجمهور الهلال دفاعًا عن نفسه؟! .. تعليق مفاجئ من سالم الدوسري على الانتقادات الموجهة له

لم يتحمل سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال السعودي، كم الانتقادات الموجهة له خلال الأيام الماضية، بعد ضياع اللقب القاري، وخرج برد صادم ومفاجئ، اعتبره الكثيرون إهانة لجمهور ناديه. (طالع التفاصيل)

عكس التوقعات .. سكالوني يفاجئ ليونيل ميسي ويمهد طريقه نحو الدوري السعودي

كشف ليونيل سكالوني؛ المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن رأيه في الأنباء المترددة بشأن احتمالية انتقال نجمه ليونيل ميسي؛ محترف باريس سان جيرمان الفرنسي، لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

إذا أردت الهلاك .. سر على خطى الهلال!

لحظة! أعلم أن عنوان المقالة قد أغضبك كثيرًا، لذلك أنت هنا الآن، تريد أن تعرف أي هلاك هذا الذي ضرب الهلال، لكن لعلك تنظر نظرة سطحية أكثر من اللازم. (طالع التفاصيل)

عام طرد الأساطير لن يرحم أحد .. يا ويلك إن كنت لاعبًا في الهلال أو برشلونة

ستعيش صيفًا حزينًا بالتأكيد إن كنت مشجعًا لناديي الهلال وبرشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)

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