أخبار الهلال اليوم | إخلاء طبي للشهراني وإنجليزي يرجع الفضل للزعيم في انتصار الأرجنتين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 23 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

الهلال يعود للتدريبات

يعود الهلال لاستئناف تدريباته اليوم، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة.

ويستعد الزعيم لخوض أربع مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، استغلالًا لفترة توقف الدوري.

خرج من حرب وليست مباراة .. صورة أشعة الشهراني تكشف خطورة إصابته

لم تكن مجرد مباراة عادية، إنما كانت أشبه بالحرب القتالية، وهو ما أثبتته صور الأشعة الخاصة بإصابة ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر المنتخب السعودي. (طالع التفاصيل)

"الزعيم صاحب الفضل" .. ناقد إنجليزي يعتبر السعودية "منتخب الهلال"

أرجع تيم فيكري؛ الناقد الرياضي الإنجليزي الشهير، الفضل لفوز السعودية التاريخي أمام الأرجنتين، لنادي الهلال السعودي، مؤكدًا أن الأخضر يستنبط طريقة لعبه من الزعيم. (طالع التفاصيل)

رسميًا | نقل عاجل للرياض .. الشهراني يخضع لعملية جراحية

أعلن المنتخب السعودي رسميًا ظهر اليوم الأربعاء، عودة ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الفريق، للعاصمة "الرياض"، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بالأمس. (طالع التفاصيل)

رسميًا | المنتخب السعودي يعلن حجم إصابة الفرج أمام الأرجنتين

خضع سلمان الفرج؛ لاعب الهلال والمنتخب السعودي، صباح اليوم الأربعاء، لفحوصات طبية، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة الأخضر أمس أمام الأرجنتين. (طالع التفاصيل)

إيجالو إلى البليهي : حتى ميسي صُدم من جنونك!

قرر أوديون إيجالو لاعب الهلال السعودي، الاحتفال مع نجوم الأخضر بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في كأس العالم. (طالع التفاصيل)