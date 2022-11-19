أخبار الهلال اليوم | المفرج إلى قطر، وقرار جديد من دياز

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 19 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 19 نوفمبر 2022.

المفرج إلى قطر للحصول على ضوء أخضر

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن متعب المفرج مدافع الهلال سيُغادر إلى قطر للخضوع لفحص طبي أخير عند الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي في مركز أسباير.

المدافع السعودي يهدف من تلك الخطوة للحصول على الضوء الأخضر للانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه ولعب المباريات بعد فترة غيابه الطويلة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

الهلال يعود لنظام الفترة الواحدة في المران

قرر المدرب رامون دياز اقتصار تدريبات الهلال اليوم السبت على فترة واحدة بدلًا من فترتين كما كان الوضع خلال الأيام الماضية.

من جانب آخر، تدرب اللاعبون صباح أمس في صالة الإعداد البدني وأدوا تدريبات الجري لمسافات وبسرعات مختلفة، وتضمن المران المسائي تدريبات المراوغة والتسديد، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.

الفرج جاهز لمواجهة الأرجنتين

أفادت صحيفة الرياضية أن سلمان الفرج جاهز تمامًا لمواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، مشيرة إلى أن ارتدائه للواقي الطبي في كتفه لم يكن سوى إجراء احترازي خلال مواجه كرواتيا الودية الأخيرة.

اللاعب كان قد تعرض لإصابة في الكتب خلال مباراة أيسلندا وقد غاب بعدها لأسبوع تقريبًا قبل أن يواجه كرواتيا وديًا بالواقي الطبي وهو ما أثار القلق حول إمكانية غيابه عن مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه.

نجم الهلال يُشجع الأخضر

أكد أندريه كاريلو نجم الهلال أنه سيُشجع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

كاريلو: سأشجع السعودية في كأس العالم، القوة والشراسة مفتاح للتأهل