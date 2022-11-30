أخبار الهلال اليوم | الشهراني يغادر المستشفى وكنو يعلق على الاهتمام الأوروبي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 30 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

بعد ثمانية أيام في الحجز وجراحتين .. إطلاق سراح ياسر الشهراني

أنهى ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر المنتخب السعودي والهلال، مرحلة المتابعة الطبية في مستشفى الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، بعد ثمانية أيام قضاها بين مستشفيات قطر والسعودية. (طالع التفاصيل)

جلد المسيليم ودعم المالكي .. الجمهور يهاجم الفراج بتهمة "ادعاء الوطنية"

ثار الجمهور غضبًا تجاه الإعلامي الرياضي وليد الفراج بتهمة ادعاء الوطنية، نظرًا لاختلاف موقفه مع لاعبي المنتخب السعودي، وتحديدًا دعمه للاعبي الهلال، بحسب ما ذكر الغاضبون. (طالع التفاصيل)

كنو يعلق على الاهتمام الأوروبي به: والدي وهذا الشخص هم أصحاب الفضل

حاز محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي، على اهتمام الصحافة الأجنبية، بعدما قدم أداءً رائعًا خلال كأس العالم قطر 2022، فلمن أرجع الفضل؟ (طالع التفاصيل)

راحة من التدريبات

منح الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب رامون دياز، اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الخميس.

وتأتي الراحة ليتمكن اللاعبون من الاستمتاع بمواجهة المنتخب السعودي المصيرية أمام المكسيك، في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

الفرج في مقر النادي

حضر سلمان الفرج؛ قائد الهلال، لمقر النادي بالأمس، بعدما وصل قبل أيام من العاصمة القطرية "الدوحة".

وكان الفرج قد أصيب في عضلة الساق خلال مواجهة الأرجنتين، في افتتاح مشوار المنتخب السعودي في مونديال قطر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن اللاعب قام بتسليم التقرير الطبي الخاص به للجهاز الطبي للزعيم، كي يخضع لبرنامج علاجي خلال الفترة المقبلة، تحت إشراف خوان دوكي.

الهلال يتعادل أمام العدالة

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الهلال والعدالة الودية بثلاثية لكل منهما، أمس الثلاثاء.

ثلاثية الزعيم سجلها ماتيوس بيريرا "هدفين" وأوديون إيجالو، فيما أحرز أهداف العدالة محمد العوفي "هدفين" ولاوتارو بالاسيوس.