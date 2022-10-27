أخبار الهلال اليوم | الشهراني يطمئن والبليهي يصدم وحمد الله في الطريق

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق 27 من أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر المقبل..

الشهراني يطمئن الجماهير

أكد ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال ومنتخب السعودية، أن حالته في تحسن مستمر، وأنه قريب من الانضمام لمعسكر الأخضر في أبو ظبي.

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الشهراني يخوض برنامجًا تأهيليًا حاليًا في مقر النادي، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب، بعدما لحقت به الإصابة مؤخرًا.

وأوضح اللاعب في تصريحاته للحساب الرسمي لناديه عبر تطبيق "سناب شات" أنه أرسل تطورات حالته للجهاز الطبي للأخضر، قائلًا: "قريبًا إن شاء الله التحق بالمجموعة، وإن شاء الله نرفع الرأس".

"ثلاثي الهلال مؤهل للعب في أوروبا"

رشح ناصر لاركيت؛ المدير الفني الاتحاد الكرة السعودي، ثلاثي الهلال من أجل خوض التجربة الاحترافية في أوروبا، مؤكدًا أنهم يمتلكون الموهبة الكافية، لتمثيل الفرق الكبرى.

وقال لاركيت، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "لفت نظري سعود عبد الحميد ومصعب الجوير وعبد الله رديف، الثلاثي عنده موهبة وكفاءة كبيرة، لو كنت مدربًا في أوروبا، كنت سأضم الثلاثي، مستوياتهم تؤهلهم للعب للفرق القوية، فقط يحتاجون للممارسة ومسابقات تناسب أعمارهم".

البليهي يصدم جمهور الهلال

كشف علي البليهي؛ مدافع الهلال، تطورات تجديد عقده مع الزعيم، مؤكدًا أنه لم يتفق بعد على التجديد، في صدمة تهدد النادي في يناير المقبل، حيث يدخل اللاعب الفترة الحرة. (طالع التفاصيل)

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وأجاب الخبير القانوني أحمد الأمير على تساؤلات الجماهير من جديد، عن سبب عدم التحقيق في الواقعة وقتها وعدم إيقاف الفرج. (طالع التفاصيل)

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