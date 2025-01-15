أخبار الهلال اليوم | محمد صلاح بالقميص الأزرق، وسالم الدوسري يرفض عرض التجديد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 يناير 2025
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لودي، نيمار، كنو وتمبكتي .. الهلال يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن "الراحلين" عن الفريق
عديد اللاعبين ارتبطوا بالخروج من قائمة الزعيم
شرط لإتمام ألافيس للصفقة .. الكشف عن حقيقة العرض الإسباني لحسان تمبكتي
المدافع السعودي لا يُشارك أساسيًا مع ناديه
"انقلاب في الأحداث" .. الكشف عن حقيقة مفاوضات الهلال والنصر مع ليفربول لضم داروين نونيز
الأيام الأخيرة شهدت تصاعدًا في أخبار انضمام المهاجم للفريق الأزرق
محمد صلاح إلى الهلال .. تركي آل الشيخ يُعطي تلميحًا قويًا على صفقة الموسم في دوري روشن
نجم ليفربول حسم كل شيء كما يبدو!
"لا يستحق ارتداء شعار الهلال ويجب معاقبته على غروره" .. ردود أفعال أداء محمد صلاح ضد نوتنجهام
الجماهير أعربت عن غضبها من أداء محمد صلاح ضد نوتنجهام فورست..
"ناد إسباني قدم عرضه وآخر مهتم" .. الهلال قد يخسر حسان تمبكتي في الشتوية
اللاعب يقدّم مستويات كبيرة في كل مرة يشارك فيها مع الهلال..
"فريق درجة ثانية يخطط لضمه" .. سالم الدوسري يرفض عرض الهلال ويشترط!
اللاعب كتب التاريخ مع فريق الهلال الأول على مدار 14 سنة..
نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه .. قرار رسمي من الاتحاد السعودي بشأن المواهب المحلية
نتائج المنتخبات السعودية تراجعت بشكل مرعب في الفترة الأخيرة..
مهاجم يوناني في ليفربول يفتح أبواب الهلال السعودي أمام داروين نونيز
صفقة قريبة من الحدوث
"العين على خماسي برشلونة" .. الأندية السعودية تبدأ اجتماعاتها مع ديكو
الأندية السعودية قررت التسوق في برشلونة..
من التفاوض معه إلى إهانة الشعار ثم وصفه بالخارق .. علاقة كريستيانو رونالدو المتقلبة مع الهلال!
نجم النصر يعيش علاقة متناقضة مع الزعيم
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025..