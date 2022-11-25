أخبار الهلال اليوم | التضحية بإيجالو .. وودية الشرق

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 25 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

فيديو | وكيل الشهراني يكشف كواليس الإصابة الخطيرة: غيابه سيطول!

كشف غرم العمري؛ وكيل أعمال ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، كواليس الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب أمام الأرجنتين، موضحًا مدة غيابه عن الملاعب.

الشهراني كان قد تعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة الأرجنتين، في افتتاح مشوار الأخضر في كأس العالم قطر 2022، بعد اصطدام قوي بركبة زميله محمد العويس في كرة مشتركة. "اقرا التفاصيل"

التعاقد مع رونالدو يدفع الهلال للتضحية بإيجالو

فتح نادي الهلال ملف التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رونالدو أصبح لاعبًا حرًا خلال الوقت الحالي، بعدما أعلن مانشستر يونايتد عن فسخ العقد معه، بسبب تصريحاته التي هاجم فيها إدارة النادي والمدرب الهولندي إيريك تين هاج، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين. "اقرأ التفاصيل"

انضمام ميسي ورونالدو للدوري السعودي؟ وزير الرياضة يرد

كشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، عن موقفه من انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الدوري السعودي خلال الفترة القادمة.

وربطت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، بين كريستيانو رونالدو والدوري السعودي، حيث يتفاوض معه الهلال والنصر من أجل ضمه. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يواجه الشرق وديًا

يستعد فريق نادي الهلال لمباراته الودية أمام فريق الشرق، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة، خلال فترة التوقف الحالية.

وخاض الهلال تدريباته الجماعية أمس الخميس، تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز، حيث تم التركيز على التدريبات اللياقية المتنوعة ثم أقيمت مناورة على جزء من الملعب.