أخبار الهلال اليوم | التشكيل المتوقع لمواجهة النصر، وتاريخ "الـ25" يُثير الشكوك!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 إبريل 2023.

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التشكيل المتوقع للهلال في ديربي الرياض

أفاد مراسلنا في الرياض أن رامون دياز المدير الفني للهلال سيُجلس سالم الدوسري على مقاعد البدلاء خلال مواجهة النصر الليلة.

واختار المدرب الدفع بالثنائي خليفة الدوسري وجانج هيون سو في قلب الدفاع، فيما سيلعب سعود عبد الحميد في الجانب الأيسر ومحمد البريك في الأيمن، ويتواجد عبد الله المعيوف كالمعتاد في حراسة المرمى.

خط الوسط الثلاثي سيضم سلمان الفرج وجوستافو كوييار وأندريه كاريلو فيما الهجوم سيضم ميشايل وموسى ماريجا وأوديون إيجالو.

تاريخ "الـ25" يُثير الشكوك حول فرص الهلال في الديربي

يطمح الهلال للفوز مساء اليوم على النصر في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي، وذلك لمصالحة جماهيره بعد النتائج المخيبة في المباريات الثلاثة الأخيرة.

تاريخ ديربي الرياض في الجولة الـ25 من الدوري السعودي يُهدد آمال الهلال جديًا بالفوز، إذ لُعب الديربي مرتين ضمن الجولة الـ25 وقد خسر الهلال المباراتين.

الأولى كانت موسم 2014-2015 وانتهت لصالح النصر بهدف محمد السهلاوي وشهدت طرد ثلاثي الهلال سالم الدوسري وسعود كريري ومحمد جحفلي، فيما الثانية موسم 2018-2019 وخسر الهلال 3-2 وكانت تلك بداية خسارته سباق اللقب مع منافسه.

لأول مرة .. الهلال يُواجه النصر بعد خسارة

يخوض الهلال مساء اليوم الثلاثاء مواجهة النصر في ديربي الرياض لأول مرة بعد خسارته اللقاء السابق.

الهلال واجه النصر 29 مرة في ديربي الرياض خلال دوري المحترفين السعودي، وقد حقق الفوز في المباراة السابقة 19 مرة والتعادل 10 مرات ولم يدخل اللقاء أبدًا خاسرًا.

مواجهة الليلة ستكون الأولى التي يدخلها الهلال بعد خسارة اللقاء السابق، حيث كان قد خسر آخر مبارياته في الدوري أمام الباطن بهدف نظيف.

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