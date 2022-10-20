أخبار الهلال اليوم | البليهي يواجه هالاند .. والزعيم ينافس ريال مدريد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق 20 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر المقبل..

دياز يُصعد شباب الهلال إلى الفريق الأول

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال، قرر استدعاء 11 لاعبًا من صفوف فريق درجة الشباب إلى الفريق الأول.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

SHAHID

وأضافت الصحيفة أن دياز يقوم بذلك، بعد عودة اللاعبين من الإجازة التي حصلوا عليها، حيث ينقص فريق الهلال 15 لاعبًا، بسبب انضمامهم إلى صفوف المنتخبين الأول والأولمبي الفترة القادمة.

وسيقوم دياز بالتنسيق مع مدرب درجة الشباب، من أجل ضم لاعبين إلى صفوف الفريق الأول، دون أن يتضرر الفريق من فريق الشباب متصدر الترتيب حاليًا.

علي البليهي يواجه هالاند

انتشرت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن مقترح لإقامة مباراة ودية تجمع بين الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين ومانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

ومع انتشار هذه الأخبار غير المؤكدة، تفاعلت الجماهير معها، حيث قام أحد المشجعين بنشر تغريدة فيها عبارة "هالاند في جيب علي البليهي"، في إشارة للمواجهة المحتملة بينهما.

الهلال ينافس ريال مدريد وليفربول على جائزة عالمية

ينافس نادي الهلال على جائزة أفضل نادي في العالم لعام 2022، وذلك بعد ترشيحه من قبل مجلس دبي الرياضي ودبي جلوب سوكر أواردز.

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

ويدخل الهلال في منافسة مع أندية عالمية، حيث ضمت القائمة كلًا من: "بايرن ميونخ، بوكا جونيورز، ليفربول، مانشستر سيتي، ميلان، بالميراس، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، أياكس أمستردام، وأتلتيكو باراناينسي، وآينتراخت فرانكفورت، وفاينورد، وفلامنجو، وبورتو، ورينجرز، ريفر بليت، وروما، وفياريال، الوداد".

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

SHAHID