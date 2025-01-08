أخبار الهلال اليوم | جورج جيسوس يُدافع عن علي البليهي، وتهديد بخسارة سالم الدوسري طويلًا!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 8 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 يناير 2025

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أيام البليهي ليست سعيدة حاليًا

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأسطوري يُقدم النصيحة للمدرب جورج جيسوس

النجم الفرنسي تألق في مباراة الأمس

الاتحاد هزم الهلال بركلات الترجيح

الاتحاد هزم الهلال بركلات الترجيح

الجميل أن محاولات اتحادية تدخلت كي لا يتفاقم الموقف..

المصائب تتوالى على نادي الهلال..

رسائل موجهة لقناة "إس إس سي"..

GOAL

الاتحاد فاز لأول مرة على الهلال بعد 13 مباراة متتالية..

البليهي تعرض لهجوم عنيف بعد سقوط الهلال أمام الاتحاد..

الاتحاد يسقط الهلال على أرضية ميدانه في كلاسيكو مثير..

عودة أولى بعد توقف شهر .. تسفر عن صعود الاتحاد لدور نصف النهائي بكأس الملك؛ فماذا قدم مهاجمه كريم بنزيما أمام الهلال؟!

تعرف على جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

نجم الهلال يتعرض لـ"الانتكاسة" ضد الاتحاد..

نيمار يثير الجدل مجددًا بشأن مستقبله..

الهلال والأهلي حاولا التوقيع مع اللاعب في الصيف الماضي..

مستقبل نيمار مع الهلال لا يزال لغزًا يحير الجميع