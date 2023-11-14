أخبار الهلال اليوم | استبعاد سالم الدوسري من المنتخب، وفسخ عقد نيمار

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 نوفمبر 2023
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استبعاد سالم الدوسري من معسكر المنتخب السعودي
قرر الجهاز الفني لمنتخب السعودية استبعاد سالم الدوسري من المعسكر الحالي المقام في الإحساء بعد ثبوت عدم قدرته اللعب أمام باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بسبب الإصابة.
نجم الهلال كان يتدرب وفق برنامجه العلاجي في المنتخب لكن الجهاز الطبي أوصى بعودته إلى ناديه بعد التأكد من عدم قدرته لعب أي من المباراتين، وسيعود اللاعب إلى الرياض ليستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي مع الهلال.
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"كان عرضهم مغريًا" .. أوسيمين يكشف أسرار مفاوضات الهلال
كشف فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا عن أسرار مفاوضات الهلال لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وقد وصف العرض السعودي بالمغري.
يوسف الثنيان يفتح النار على فؤاد أنور .. "كابتن منتخب السعودية 96" يثير الجدل
رغم أنها واقعة مر عليها 27 عامًا تقريبًا إلا أن إحياء ذكراها من جديد تسبب في حالة من الجدل في الوسط الرياضي السعودي، تبعها هجوم كبير على فؤاد أنور؛ نجم الشباب والأخضر الأسبق..
جائزة فريدة من نوعها في تاريخه .. كنو يتفوق على نجمي الاتحاد والنصر
قلما نسمع اسم محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، يتردد في الجوائز من هذا النوع، لكن يبدو أن الجماهير قررت تكريمه هذه المرة..
ثنائي مانشستر يونايتد مفاجأة الهلال المرتقبة في 2024
في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات اثنان من نجوم العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، مرشحين للانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الفترة القادمة.
بعد أنباء فسخ عقده للإصابة .. رسالة نيمار تحسم الجدل في مستقبله مع الهلال
حسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إصابته الأخيرة.