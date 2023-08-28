أخبار الهلال اليوم | اتحاد القدم يكذب جورج جيسوس وتلبية طلب نيمار "المتواضع"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ28 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ28 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رعب في الاتحاد .. صفقة محمد صلاح قد تتحول إلى الهلال

وضع مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، على رأس أولوياتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

جول إنسايدر | "العائلة أولًا" .. نيمار يطلب أسطول سيارات "متواضعة" والهلال يلبي

ما هي قيمة سيارات نيمار في المملكة العربية السعودية وما هي المواصفات الخاصة بها؟ (طالع التفاصيل)

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بعد محاولات الهلال والأهلي .. فيراتي يُحدد وجهته بالشرق الأوسط!

حاول ناديا الهلال والأهلي خلال صيف 2023 التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، من أجل ضمه إلى دوري روشن السعودي، ولكن المفاوضات لم تتم، ليُحدد النجم الإيطالي وجهته الجديدة في الشرق الأوسط. (طالع التفاصيل)

لجنة الانضباط تُصدر قرارًا مفاجئًا بشأن تسجيل تمبكتي في الهلال!

على الرغم من إعلان نادي الهلال عن التعاقد مع حسان تمبكتي مع نادي الشباب، إلا أن التطورات التي حدثت خلال الساعات الأخيرة، قد تُغير الأوضاع! (طالع التفاصيل)

ياسر المسحل يكذب جورج جيسوس و"يقصف جبهته" بأسباب تعاقد السعودية مع روبرتو مانشيني

بالطبع طالما تعاقد المنتخب السعودي مع مدرب جديد وهناك مؤتمر صحفي، كان لا بد من طرح سؤال: لماذا فشلت مفاوضات الأخضر مع البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني الحالي للهلال السعودي؟، لكن جاءت إجابة ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد كرة القدم، مستفزة بعض الشيء للبرتغالي. (طالع التفاصيل)

الجدل مستمر رغم قيده رسميًا .. استبعاد تمبكتي من قائمة الهلال أمام الاتفاق لهذا السبب!

اتخذ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، قرارًا هامًا، قبل مواجهة فريق الاتفاق، مساء اليوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

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