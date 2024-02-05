أخبار النصر اليوم | نجل رونالدو يُهين "سبيد"، ومفاجأة كأس موسم الرياض

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الثنائي خضع للتحقيق يوم أمس

رئيس هيئة الترفيه يكشف عن شكل الكأس وعن مفاجأة تخص مباراة الهلال والنصر

إضافة كبيرة لخط دفاع العالمي محليًا وآسيويًا

قبل أيام من لقاء العملاقين في كأس موسم الرياض...

السخرية سقطت على النصر بسبب ميسي وإنتر ميامي!

تطورات مهمة في نادي النصر..

أوتافيو الذي عوّض النصر عن شغب بيتروس!

دوري روشن لن يتوقف عن استقطاب النجوم سواء في الملعب أو خارجه

الثلاثي يخضع للتحقيق بعدما ورط نفسه في تهمة جديدة