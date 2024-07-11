أخبار النصر اليوم | مفاجأة إبراهيم المهيدب للاعبين، وضربة موجعة من الاتحاد!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 يوليو 2024.
هل سنرى راموس في دوري روشن الموسم المقبل؟
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