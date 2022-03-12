أخبار النصر اليوم | "رونالدو وقع بنسبة 99%"، والديربي بحكم سعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 ديسمبر 2022.

بنسبة 99% .. النصر وقع مع رونالدو

قال الناقد الرياضي بندر الدبيخي أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقع لنادي النصر بنسبة 99%، وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي "جل وسائل الإعلام الأوروبية تتحدث عن توقيع رونالدو للنصر، لا يمكن أن يكون كل هذا الحديث دون أساس".

"الموضوع منتهي لصالح النصر واللاعب وقع، ولدي معلومة مؤكدة أن رونالدو رفض الإعلان عن التوقيع لارتباطه بمباريات المنتخب البرتغالي في كأس العالم".

🗣 بندر الدبيخي:

%99 كريستيانو رونالدو وقع مع #النصر ..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

@bandar_aaz pic.twitter.com/UwqDZIajOB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 3, 2022

النصر يُواجه الهلال بحكام سعوديين!

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال والنصر لم يتقدما حتى الآن لطلب حكام أجانب لمواجهتهما معًا في ديربي الرياض يوم 26 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي.

وتنتهي مهلة طلب حكام أجانب للمباراة يوم 10 ديسمبر، وحال لم يتقدم أي نادٍ بطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي ستُدار المباراة بحكام سعوديين.

محمد فوزير جاهز لمواجهة النصر

أصبح محمد فوزير جناح الرائد جاهزًا لمواجهة النصر في أولى مباريات الفريقين بعد عودة دوري روشن السعودي منتصف ديسمبر الجاري.

اللاعب المغربي غاب عن تدريبات ومباريات فريقه الأخيرة لمعاناته من إصابة عضلية لكنه تعافى وأصبح جاهزًا للعب.