أخبار النصر اليوم | والد نجم الهلال النصراوي، و"سنعيش مرحلة ذهبية"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 أكتوبر 2022.

الأسطورة يُطمئن جمهوره ويشكره

ظهر الأسطوري ماجد عبد الله في مقطع فيديو متداول على تويتر وهو بصحة جيدة، وقد طمأن جمهوره عليه وشكرهم للسؤال عن صحته بعد دخوله المشفى مؤخرًا.

وقال ماجد في الفيديو "سأغادر المشفى حاليًا والحمدلله، أنا بحال جيدة وأشكركم على محبتكم لي".

"النصر سيعيش مرحلة ذهبية مع جارسيا"

أشاد الإعلامي سعود الصرامي بالمدرب رودي جارسيا واصفًا إياه بالأفضل في الدوري السعودي، وقد وضع شرطًا لاستمراره في ذلك وهو مواصلته العمل بنفس الحماس والرغبة.

وأضاف "برنامج النصر خلال توقف دوري روشن السعودي هو الأفضل بين جميع الأندية السعودية، وضعه جارسيا باحترافية شديدة، ولذا النادي يجب أن يتبع ثقافة جديدة وهي الاهتمام بالفريق بدلًا من التوجه لمختلف اللجان، إن انتشرت تلك الثقافة في النادي سيعيش الفريق مرحلة ذهبية بقيادة جارسيا".

SHAHID

قائد الهلال: والدي نصراوي ولكن!

قال سلمان الفرج قائد الهلال أن والده نصراوي كبير لكنه لم يتدخل أبدًا في انضمامه لقطاع الناشئين في الهلال.

وأضاف خلال حديثه مع قناة روتانا خليجية "العائلة كلها تُشجع الهلال إلا القائد الأعلى "والدي"، لكنه لم يُحاول منعي من اللعب للهلال بل كان له شرطًا واحدًا عند توقيع العقد وهو ألا يؤثر ذلك على دراستي".

SHAHID