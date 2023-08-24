أخبار النصر اليوم | نجم العالمي السابق ينتقد ساديو ماني و"سيدة" تجبر عبدالإله العمري على الرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ24 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ24 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رسميًا .. النصر يُعلن التعاقد مع إيمريك لابورت

أعلن نادي النصر بشكل رسمي عن التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

شهادة نصراوية .. "محمد صلاح أخطر من ساديو ماني لهذا السبب!"

شكل السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح ثنائيًا ناجحًا مع فريق ليفربول الإنجليزي، حيث كانت المنافسة بينهما قوية جدًا، والآن انتقل ماني إلى النصر، واقترب صلاح من الاتحاد. (طالع التفاصيل)

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سهلة للهلال وصعبة على الاتحاد والنصر .. قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

أقيمت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي تشهد مشاركة 4 أندية سعودية وهي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء. (طالع التفاصيل)

زوجته السبب! .. العمري يُجبر النصر للموافقة على رحيله

رفض المدافع عبد الإله العمري جميع العروض التي وصلت إليه من إدارة ناديه النصر، من أجل تمديد عقده، وتمسك بالرحيل خلال الوقت الحالي، والسبب وراء هذا الأمر هي زوجته! (طالع التفاصيل)

"هاجموا العمري فتلقوا العقاب" .. صديق نجم النصر يكشف حقيقة إهانة الجماهير

أثار عبد الإله العمري مدافع نادي النصر الجدل بعد تغييره في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، في ملحق بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد تغييره، لتُهاجمه الجماهير ويتدخل صديقه ليدافع عنه! (طالع التفاصيل)

ثنائية النصر كانت ستكون أفضل .. ولك في العويس خير دليل يا تمبكتي!

بعد فترة من خطف الأضواء في الشارع الرياضي السعودي، وأصبح الاسم الأكثر تداولًا، انتقل حسان تمبكتي مدافع الشباب إلى الهلال، وذلك بعد منافسة شرسة من النصر والاتحاد والأهلي، وبعد انتهاء الصفقة يأتي السؤال الأهم، هل الانتقال الزعيم هو الخيار الأنسب لتمبكتي؟ (طالع التفاصيل)

ليونيل ميسي الأفضل في التاريخ أم كريستيانو رونالدو .. على أوروبا الحذر من الدوري السعودي والأمريكي!

وجود ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي ورونالدو في الدوري السعودي أثار جدلاً حول أيهما أفضل، لكن يمكنهما أن يستفيدا من بعضهما لتغيير منظومة كرة القدم. (طالع التفاصيل)

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