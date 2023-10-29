أخبار النصر اليوم | نتيجة الاستئناف على عقوبة الغنام، وجدل رونالدو وبن نافل

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 أكتوبر 2023
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النصر يخسر استئناف الغنام
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد رفض لجنة الاستئناف استئناف نادي النصر ضد عقوبة إيقاف لاعبه سلطان الغنام 4 مباريات بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة أبها، ضمن الجولة الـ9 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك.
كانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أوقفت المدافع الأيمن بسبب صدور ألفاظ بذيئه منه تجاه مساعد الحكم خلال مواجهة أبها.
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بعد الانتقادات الكثيرة .. كاسترو يفاجئ جمهور النصر المعترض بتصريح غريب!
يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، قد طفح به الكيل من كم الانتقادات التي يتعرض لها فريقه من الناحية الدفاعية في الموسم الجاري، لذلك قرر الرد بطريقة غير معتادة، مطالبًا المعترضين بإحضار مدرب أفضل منه للنصر.
ليست مجرد زيارة عادية .. سر استضافة الظاهرة رونالدو في النصر
بينما اعتدنا على أن يجهز مسؤولو الأندية زيارات لنجوم العالمي لمقر أنديتهم، بهدف تعريفهم عن قرب به، أتت زيارة الظاهرة رونالدو نازاريو لنادي النصر السعودي مختلفة هذه المرة.
فيديو | ماذا دار بينهما؟ .. تصرفات رونالدو ورئيس الهلال في افتتاح موسم الرياض تثير الجدل
دائمًا ما يصاحب ظهور البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في الأماكن العامة حالة من الجدل، لكن هذه المرة الجدل أكبر بحكم أن اسم الهلال موجود به.
خوف أم تشاؤم؟ .. جماهير النصر ترفض أهزوجة "هاتوا الهلالي"
فجرت أهزوجة "هاتوا الهلالي" خلافًا بين جماهير النصر خلال خروجها من استاد الملك فهد الدولي عقب نهاية المباراة أمام الفيحاء.