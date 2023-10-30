أخبار النصر اليوم | موقف رونالدو وتاليسكا ولابورت من مواجهة الاتفاق، وعودة بروزوفيتش

جديد حالة لابورت ورونالدو وتاليسكا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن آخر التطورات فيما يخص حالة الثلاثي، كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وإيمريك لابورتا، وموقفهم من مواجهة الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تعرضهم للإصابة خلال مواجهة الفيحاء الأخيرة في دوري روشن.

الصحيفة أوضحت أن رونالدو تعرض لكدمة في مفصل القدم لم تتورم، وقد خضع لجلسة علاجية على موضع الإصابة ومن المقرر أن يدخل التدريبات الجماعية مساء اليوم ويتواجد أمام الاتفاق، فيما كثف الجهاز الطبي الجلسات العلاجية لتاليسكا بعد إصابته في الظهر وقد أجرى جلسة أخرى صباح اليوم بهدف تجهيزه لدخول المران الجماعي ومعسكر الفريق الليلة.

الوحيد الذي حُسم أمر غيابه عن مواجهة فريق ستيفن جيرارد هو المدافع لابورت لملازمته العيادة الطبية خلال اليومين الأخيرين إثر شعوره بآلام في مفصل القدم.