أخبار النصر اليوم | موقف رونالدو وتاليسكا ولابورت من مواجهة الاتفاق، وعودة بروزوفيتش

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 30 أكتوبر 2023
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جديد حالة لابورت ورونالدو وتاليسكا
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن آخر التطورات فيما يخص حالة الثلاثي، كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وإيمريك لابورتا، وموقفهم من مواجهة الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تعرضهم للإصابة خلال مواجهة الفيحاء الأخيرة في دوري روشن.
الصحيفة أوضحت أن رونالدو تعرض لكدمة في مفصل القدم لم تتورم، وقد خضع لجلسة علاجية على موضع الإصابة ومن المقرر أن يدخل التدريبات الجماعية مساء اليوم ويتواجد أمام الاتفاق، فيما كثف الجهاز الطبي الجلسات العلاجية لتاليسكا بعد إصابته في الظهر وقد أجرى جلسة أخرى صباح اليوم بهدف تجهيزه لدخول المران الجماعي ومعسكر الفريق الليلة.
الوحيد الذي حُسم أمر غيابه عن مواجهة فريق ستيفن جيرارد هو المدافع لابورت لملازمته العيادة الطبية خلال اليومين الأخيرين إثر شعوره بآلام في مفصل القدم.
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عودة بروزوفيتش للتدريبات
عاد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لتدريبات النصر الجماعية بعد غيابه منذ أصيب مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الأخير.
وأصبح اللاعب جاهزًا لخوض مباراة الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ في ملعب الأول بارك بالرياض.
شكوك حول مشاركة نجم النصر أمام الاتفاق .. وتفاصيل إصابة رونالدو!
على الرغم من تحقيق النصر فوزًا ثمينًا على حساب الفيحاء يوم السبت في الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، إلا أن ذلك الانتصار كلف "العالمي" غاليًا.
أغرب مما تتوقع .. الكشف عن سبب رفض استئناف النصر ضد عقوبة سلطان الغنام
رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس الأحد الاستئناف الذي تقدم به نادي النصر ضد العقوبة الموقعة من لجنة الانضباط على مدافعه سلطان الغنام إثر طرده خلال مواجهة أبها الأخيرة.
فيديو | تعليق تاريخي من الظاهرة .. لويس فيجو ورونالدو يزوران مقر النصر
زار أسطورتا كرة القدم، البرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيجو، مقر نادي النصر السعودي اليوم الأحد، وقد نشر حساب النادي على منصة إكس مقطع فيديو لتلك الزيارة التاريخية.