أخبار النصر اليوم | مفاجأة كريستيانو رونالدو، و50 مليون جنيه إسترليني سنويًا لنجم الدفاع

كريستيانو رونالدو يشعل حماس جماهير النصر بـ"مفاجأة"! مفاجأة جديدة من كريستيانو رونالدو..

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نجم النصر احتفل أمس بعيد ميلاده الـ39

النصر يريد أن يجمع الصديقين والعدوين

صدمة جديدة في عالم الساحرة المستديرة..

رغم أن تقرير إدارة المنتخب ينصف مانشيني إلا أن هناك مفاجأة بشأن أحد السداسي المتهم بالتمرد على السعودية..

مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص ثروة كريستيانو رونالدو..