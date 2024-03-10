أخبار النصر اليوم | مفاجأة في اختيارات كاسترو لأجانب "العين"، ورونالدو يتحدى الجميع!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 مارس 2024
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مفاجأة في اختيارات كاسترو لأجانب النصر أمام العين
كشفت مصادر صحفية عن اختيارات المدرب لويس كاسترو لأجانب النصر الـ5 أمام العين في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
النصر مطالب في مباراة مساء الغد بتجاوز خسارته ذهابًا بهدف سفيان رحيمي، وقد فضل المدرب البرتغالي إبعاد الحارس دافيد أوسبينا عن اللقاء والدفع بالعائد من الإصابة راغد النجار في مفاجأة كبرى كشفت عنها صحيفة اليوم السعودية.
كاسترو اختار كلًا من كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو وأليكس تيليس للمباراة، علمًا أن الفريق يفتقد للموقوف إيمريك لابورت والمصابين أندرسون تاليكسا وعزيز بيهيتش.
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