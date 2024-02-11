أخبار النصر اليوم | مفاجأة عبد الرحمن غريب السلبية، ورد رونالدو الصارم على أحداث الديربي

جدل كبير صاحب سلوكيات نجم النصر في ديربي موسم الرياض

الصفقة المنتظرة قد لا تحدث!

النصر خسر أمام الهلال في كأس موسم الرياض

الغضب يسيطر على الوسط الرياضي السعودي..

ليس جمهور النصر وحده من يدافع عن رونالدو ضد الحملة الشرسة، فهناك هلاليين أيضًا يقفون في صفه..

الحارس الكولومبي أُصيب في ودية إنتر ميامي

ابن رونالدو حقق إنجازًا كبيرًا مع الفئات السنية لنادي النصر..

كريستيانو رونالدو برر غضبه في الديربي..

مستجدات قانونية في أزمة رباعي الهلال والنصر..

الجدل لا يزال مستمرًا بشأن حركة كريستيانو رونالدو الفاضحة..