أخبار النصر اليوم | مفاجأة عبد الرحمن غريب السلبية، ورد رونالدو الصارم على أحداث الديربي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 فبراير 2024
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عبد الرحمن غريب خارج مواجهة الفيحاء
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الرحمن غريب نجم النصر لن يستطيع التواجد مع الفريق خلال مواجهة الفيحاء في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا الأربعاء القادم.
اللاعب السعودي يُعاني من جهدٍ زائدٍ في العضلة الأمامية، كما أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرًا، وبحاجة للراحة لمدة أسبوع على الأقل.
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