أخبار النصر اليوم | مفاجأة التشكيل المتوقع لمواجهة العين، وهدية تركي آل الشيخ

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 مارس 2024
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التشكيل المتوقع للنصر أمام العين .. مفاجأة كاسترو
استقر لويس كاسترو المدير الفني للنصر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم في الإمارات.
وحسب صحيفة الرياضية، سيلعب المدرب بدافيد أوسبينا في حراسة المرمى وأمامه في الدفاع عزيز بيهيتش وعلي لاجامي وإيمريك لابورت وسلطان الغنام والذي يُمثل مفاجأة كبيرة خاصة أنه عائد حديثًا من الإصابة.
الوسط سيتكون من عبد الله الخيبري وسامي النجعي وأوتافيو فيما الهجوم من أيمن يحيى وساديو ماني وكريستيانو رونالدو، وذلك بعد استبعاد تاليسكا للإصابة.
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