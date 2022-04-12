أخبار النصر اليوم | مصير أبو بكر .. وعسيري يتمسك بالرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 ديسمبر 2022.

"رونالدو لن يضيف أي شيء فني لنادي النصر"

يرى الإعلامي الرياضي صالح أبو نخاع، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يتمكن من تقديم إضافة فنية لنادي النصر حال الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

الطرد التاريخي .. هل يمنع فيفا أبو بكر من المشاركة مع النصر؟

يستعد الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر السعودي، للعودة للانتظام في تدريبات العالمي بعدما انتهت مشاركاته مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022. "اقرأ التفاصيل"

عبد الفتاح عسيري يضع أمام النصر خيارين من أجل الرحيل

وضع عبد الفتاح عسيري، جناح فريق نادي النصر، أمام إدارة ناديه خيارين من أجل رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل استبعاده من جانب الفرنسي رودي جارسيا. "اقرأ التفاصيل"

الرائد يستعيد فوزير لمواجهة النصر

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن الجناح المغربي محمد فوزير، سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه الرائد أمام النصر، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أن فوزير أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية.