أخبار النصر اليوم | لاعب الأهلي السابق يرفض العالمي من جديد وتهديد من فيفا في قضية التسجيلات

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت، الموافق 12 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

فيفا يعوض النصر عن دعم وزارة الرياضة

من المنتظر أن تنتعش خزينة النصر خلال الفترة المقبلة ببعض الدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما فشل في اختبارات الحوكمة.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن العالمي سيحصل على 3.8 مليون ريال من فيفا، نظير مشاركة لاعبيه مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يزيد المبلغ حال وصول الأخضر للأدوار الإقصائية في المونديال.

لماذا رفض المقهوي عرض النصر؟

كشف حسين المقهوي؛ لاعب الأهلي السابق والفتح الحالي، سبب رفضه لعرض النصر، الذي تلقاه عام 2018.

وقال المقهوي، خلال تصريحاته لقناة "ssc": "عقب كأس العالم روسيا 2018، تلقيت عرضًا من النصر، واجتمعت بأحد مسؤوليه، الذي عرض عليّ سبعة ملايين ريال سنويًا، لكنني فضلت البقاء في الأهلي".

وأضاف: "لو قدم لي النصر عرضًا حاليًا، سأرفض أيضًا، لأن الفتح حاليًا هو بيتي، والأهلي بيتي الأول".

هل اعتذر حمد الله لجمهور النصر بطريقة غير مباشرة؟

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السابق والاتحاد السعودي الحالي، أراد الاعتذار لجمهور العالمي أثناء احتفاله بعودته لمنتخب بلاده، لكن بطريقة غير مباشرة، أغضبت جمهور العميد. (طالع التفاصيل)

خطأ كما الكفاءة المالية؟ .. تشكيك في فشل النصر في الحوكمة

يبدو أن هناك خطأ ما وقع في اختبارات الحوكمة فيما يتعلق بالنصر، وقد يحصل العالمي على دعم وزارة الرياضة. (طالع التفاصيل)

مهلة عشرة أيام فقط .. مركز التحكيم مهدد من فيفا بسبب حمد الله

لم يعد أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي الكثير، لحسم قضية التسجيلات، إذ أنه وفقًا للخبير القانوني أحمد الأمير أصبح مهددًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (طالع التفاصيل)