أخبار النصر اليوم | كونان يُوقع لناديه الجديد، وسر النتائج الكبيرة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 سبتمبر 2023

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النصر يُعير كونان للفيحاء

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النصر وافقت على إعارة الظهير الأيسر جيسلان كونان إلى الفيحاء لموسم واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإيفواري سيُوقع للفيحاء اليوم الأحد قبل المغادرة للانضمام إلى معسكر بلاده.

كونان مرتبط مع النصر بعقد يمتد حتى صيف 2025، والاتفاق مع الفيحاء ينص على تحمل ناديه الجديد قيمة رواتبه كاملة.

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لابورت يكشف سر نتائج النصر الكبيرة

كشف إيمريك لابورت مدافع النصر الجديد السر خلف نتائج الفريق الكبيرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

المدافع القادم من مانشستر سيتي قال بعد سحق الحزم 5-1 "النصر يلعب كرة قدم جماعية، هذا العمل الجماعي من الفريق بالكامل هو سبب الفوز بتلك النتائج الكبيرة".

أضاف حول انسجامه السريع مع زملائه الجدد "لدي خبرة كبيرة في كرة القدم وقد انتقلت للنصر من أجل تقديم كل ما لدي، سعيد جدًا باللعب في الدوري السعودي".

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