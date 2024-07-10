أخبار النصر اليوم | كواليس الصراع مع الأهلي حول ساديو ماني، وقرار رونالدو المفاجئ

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 10 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 يوليو 2024.

مفاجآت كريستيانو رونالدو لا تنتهي..

الأهلي دُعم بـ6 لاعبين ولكنه ليس الأكثر!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟

تطورات جديدة في ميركاتو النصر..

اعترف بهبوط مستواه في البطولة

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

صفقة مهمة في الطريق إلى الهلال..

لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟..

هل يتلقى الهلال مساعدات خاصة؟..

أسرار جديدة عن ميركاتو النادي الأهلي..