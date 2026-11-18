مشاركة تابع GOAL على جوجل

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

إعلان

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

ترشيح كريستيانو رونالدو لجائزة فردية جديدة

تم ترشيح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، بحفل "جلوب سوكر" لعام 2026.

منافسة رونالدو على هذه الجائزة؛ جاءت بعد قيادته الفريق النصراوي للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

ويواجه رونالدو منافسة شرسة من عددٍ كبير من النجوم المحترفين في الملاعب السعودية، على رأسهم زميليه البرتغالي جواو فيليكس والسنغالي ساديو ماني؛ إلى جانب المغربي سفيان رحيمي، مهاجم نادي العين الإماراتي.

إعلان إعلان

استبعاد ثنائي النصر من كلاسيكو الأهلي

قرر الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي النصر، استبعاد اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك من قائمة الكلاسيكو السعودي الكبير ضد عملاق جدة الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم.

مواضيع ذات صلة

النصر يحل ضيفًا على الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الأربعاء، استبعد بوستيكوجلو كل من نادر الشراري وأيمن يحيى، من حساباته في الكلاسيكو الكبير ضد الأهلي؛ بسبب عدم جاهزيتهما.

إعلان

الاتحاد الكويتي يستفز الجماهير.. وشبهة تحايل بسبب جواو فيليكس

أمام مزاعم رفض كريستيانو رونالدو لعب السوبر السعودي .. تصرف غريب من الاتحاد الكويتي يستفز الجماهير

"هناك شبهة تحايل" .. خبير قانوني يحذر النصر من انتقال جواو فيليكس إلى تشيلسي

إعلان

عروض سعودية لجوارديولا.. وردود أفعال هزيمة السعودية

الكشف عن عروض السعودية لكسر عزلة بيب جوارديولا.. وقرار حاسم من المدرب الإسباني!

رسميًا.. الاتحاد الآسيوي يحدد مواعيد قرعة ونهائي دوري الأبطال للنخبة

إعلان

"انظروا إلى كوبارسي ولامين يامال" .. سامي الجابر يكشف عن أزمة تهدد الكرة السعودية، وحسين عبد الغني يفضح كارثة المسكنات!

"مقبرة النجوم" تهدد لاعب المنتخب السعودي وعلي لاجامي أعاد ذكريات النصر السيئة أمام أوزبكستان .. بينما تبقى حماية عبدالإله العمري واجبة!