Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | "كاسترو ضعيف الشخصية أمام رونالدو وتاليسكا"، وإشارة كريستيانو الخارجة

Al Nassr FCدوري روشن السعوديCristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 فبراير 2024

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"تاليسكا ورونالدو أقوى منك" .. مهاجم النصر السابق يتهم كاسترو بضعف الشخصية!

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