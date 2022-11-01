أخبار النصر اليوم | "قرار "حمدالله" ليلة رمضان"، وأزمة في التدريبات

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 1 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 نوفمبر 2022.

"قضية حمدالله مع النصر لن تنتهي قبل كأس العالم"

تحدى الناقد الرياضي أحمد المصيبيح الجميع أن ينتهي موضوع حمدالله والنصر قبل كأس العالم، مشيرًا إلى أن هذا خطأ واضح.

المصيبيح سُئل بداية من مقدم برنامج "كورة" تركي العجمة عن توقعاته لموعد نهاية القضية فأجاب ساخرًا "ليلة رمضان".

وأضاف "هناك أشياء تحدث لا نعلم عنها، هدفنا أن يكون التعامل مع الوسط الإعلامي "الجميل" لدينا واضحًا وأن يتم اتخاذ القرارات بسرعة، ما الذي يتبقى لهم ليخرج القرار؟ جلسوا مع الجميع وأخذوا أقوال الجميع .. ما الذي ينتظرونه؟

تدريبات على فترتين للنصر أمس

ألزم الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر اللاعبين يوم أمس بالخضوع لتدريبات مكثفة على فترتين، صباحية ومسائية، ضمن الاستعدادات خلال فترة توقف الدوري السعودي.

وامتدت الفترة الصباحية لنحو الساعتين وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب أخرى خاصة بالأحمال والأوزان في صالة الحديد، فيما استغرقت الحصة المسائية 60 دقيقة وشملت تدريبات بدنية كذلك وجري حول الملعب بجانب أخرى تكتيكية، وقد اختتم المران بمناورة كروية طبق خلالها اللاعبون تبادل الكرة واللعب من لمستين.

أزمة في تدريبات النصر بسبب الملعب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أزمة في تدريبات النصر بسبب عدم وجود ملعب تُقام عليه.

النصر متاح له 3 ملاعب لكن جميعها لا يمكنها استقبال تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة لانشغالها بالزراعة والصيانة وفعاليات موسم الرياض. هنا التفاصيل كاملة