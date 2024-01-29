أخبار النصر اليوم | فريق فوفانا الجديد، وكاسترو يسمح للثنائي السعودي بالانتقال

اللاعب الإيفواري انضم للنصر بداية الموسم الجاري

احتفلت جورجينا رودريجيز ببلوغ عامها الـ30 في جزر المالديف، بعيدة عن شريكها كريستيانو رونالدو، الذي يتواجد مع فريقه النصر في المملكة العربية السعودية.

النجم المغربي كان قريبًا جدًا من الفريق العاصمي خلال الصيف الماضي