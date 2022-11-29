أخبار النصر اليوم | غلق مواجهة الفتح، وقميص باسم رونالدو في لوسيل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 نوفمبر 2022.

النصر يُواجه الفتح بعيدًا عن الإعلام والجمهور

اختتم النصر تدريباته يوم أمس الإثنين في أبو ظبي وقد تضمنت تدريبات بدنية وتكتيكية ومناورة بين اللاعبين.

النصر يُواجه الفتح اليوم في أبو ظبي وقد قرر المدرب رودي جارسيا غلق المباراة وإقامتها بعيدًا عن عيون الإعلام والجماهير.

رجل مواجهة صربيا .. إشادة كبيرة بمهاجم النصر

خطف فينسنت أبو بكر مهاجم النصر الأضواء يوم أمس في كأس العالم قطر 2022 حين فاز بجائزة رجل مباراة الكاميرون وصربيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

المهاجم شارك كبديل في الشوط الثاني وقد استطاع إحراز هدف وصناعة آخر ليقود الكاميرون لريمونتادا مثيرة والخروج بنقطة التعادل 3-3 بعد التأخر 3-1 مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

أبو بكر حظي بإعجاب الجميع وقد حقق عددًا من الأرقام القياسية أبرزها أنه أصبح أول إفريقي يدخل بديلًا ويُسجل ويصنع في نفس المباراة.

قميص النصر باسم رونالدو في استاد لوسيل

تداول مغردون سعوديون صورة للمدافع الياباني تومواكي ماكينو وهو يحمل قميص النصر باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ساحات استاد لوسيل.

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المدافع الياباني «تومواكي ماكينو» في ساحات ملعب لوسيل قبل قليل #CR7 👀💛! pic.twitter.com/lM6RQN6zhQ — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) November 28, 2022

رونالدو فسخ عقده مع مانشستر يونايتد ويُستهدف حاليًا من الدوري السعودي خاصة ناديي الهلال والنصر.

أبو بكر وثلاثي النصر السابق يخطفون الأنظار في قطر 2022

تغريدة مثيرة من سعود الصرامي تناولت مستوى 3 من نجوم النصر السابقين في كأس العالم.

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