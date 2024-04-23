Sadio Mane Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | عودة كريستيانو رونالدو، ومعركة فهد الهريفي الجديدة

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 23 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 إبريل 2024

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رونالدو يعود للتدريبات

عاد كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر يوم أمس الإثنين بعد وصوله الرياض استعدادًا لمواجهة الخليج يوم السبت القادم في دوري روشن السعودي.

النجم البرتغالي كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام الفيحاء بسبب الإيقاف عقب طرده خلال مواجهة الهلال في السوبر السعودي.

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