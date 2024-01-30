أخبار النصر اليوم | طلب خاص من كاسترو قبل مواجهة ميسي، والسيتي يُراقب نجم الأخضر

تامر أبو سيدو
Saudi Arabia Asia Cup 2023Getty Images
Al Nassr FCدوري روشن السعوديCristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 30 يناير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 30 يناير 2024

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طلب خاص من مدرب النصر قبل مواجهة ميسي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لويس كاسترو المدير الفني للنصر طلب من الجهاز الإداري توفير مباراة ودية للفريق قبل مواجهة إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي في كأس موسم الرياض يوم الخميس القادم.

وأوضحت الصحيفة أن طلب المدرب جاء بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل مباراة الهلال في البطولة الودية ذاتها التي يحتضنها ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

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