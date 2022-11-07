أخبار النصر اليوم | ضوء أخضر للثنائي المصاب، وقصة إشارة حمدالله للرئيس

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 نوفمبر 2022.

النصر يعود للتدريبات الصباحية والمسائية

شهدت تدريبات النصر يوم أمس العودة إلى نظام الفترتين، حيث خضع اللاعبون لتدريبات بدنية في الفترة الصباحية التي امتدت لساعتين تقريبًا، وأدوا جزءًا من المران في صالة الحديد.

الفترة المسائية تضمنت تدريبات أخرى بدنية بجانب تكتيكية وقد بدأت عند الخامسة والنصف بتوقيت الرياض وامتدت حتى السابعة والربع، ومن ثم وبعد ساعة تناول اللاعبون العشاء في مقر النادي بالعاصمة السعودية.

ضوء أخضر لبيتي وماشاريبوف

منح الجهاز الطبي في النصر الثنائي، جلال الدين ماشاريبوف وبيتي مارتينيز، الضوء الأخضر للتواجد في الملعب بعد اكتمال جاهزيتهما البدنية.

وأكدت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الثنائي أصبح رهن إشارة المدرب رودي جارسيا لإشراكهما في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في أبو ظبي خلال معسكره التدريبي هناك، والذي سينطلق في الـ27 من نوفمبر الجاري.

حمدالله: لا أتمنى للنصر إلا كل خير

أكد عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد أنه يكن كل الاحترام لفريقه السابق النصر ولا يتمنى له سوى الخير.

حمدالله: أحترم النصر ولن أعود له، وهذا ما قلته للحائلي عن تجديد العقد

حمدالله يروي قصة إشارته لرئيس النصر

قال عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السابق أن إشارته للرئيس مسلي آل معمر كانت مجرد دين قديم وسدده.

حمدالله يُفسر خسارة الاتحاد للدوري وكيف سدد دينًا قديمًا لرئيس النصر