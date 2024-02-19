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تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | ضربتان موجعتان أمام الفيحاء، ولفتة رونالدو الرائعة تجاه وليد عبد الله

Al Nassr FCدوري روشن السعوديCristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 19 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 19 فبراير 2024

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