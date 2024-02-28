أخبار النصر اليوم | صفقة جديدة، وحقيقة غضب نيفيش من رونالدو

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الدوري الإنجليزي كان ضحية ثورة السعوديين في صيف 2023

الحديث يمتد إلى كريم بنزيما أيضًا

نجم النصر أثار جدلًا واسعًا بما فعله أمام الشباب

الفتح ثار عقب تلك المواجهة ويبدو أنه كان محقًا..

صفقة جديدة في نادي النصر..

منتظرو عقوبة رونالدو كُثر بعد حركته البذيئة، فهل تفعلها لجنة الانضباط أم تستجيب للتحذيرات؟