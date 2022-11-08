أخبار النصر اليوم | صدمة تاليسكا وأبو بكر يوجه سهامه نحو محمد صلاح وإسقاط الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الثامن من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

أبو بكر يواصل انتقاد صلاح: الفرق بيننا أنني لم أحصل على فرصة فقط

في جديد، يطلق الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر، سهام انتقاداته تجاه المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، بعدما كان قد فعلها من قبل خلال كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021. (طالع التفاصيل)

فيديو | "حقًا يا تيتي؟!" .. النصر يلوم البرازيل لاستبعاد تاليسكا من المونديال

تلقى البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر، صدمة باستبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم قطر 2022، مما دفع ناديه لتوجيه اللوم لتيتي؛ المدير الفني للمنتخب البرازيلي. (طالع التفاصيل)

رسميًا | فشل ثلاثي وثنائي عاصمي فقط ناجح .. نتائج الحوكمة تحرج الكبار

فشلت إدارة النصر في أولى ملفات الموسم الجاري، مما تسبب في حرمان النادي من دعم وزارة الرياضة. (طالع التفاصيل)

شباب النصر يهزمون الأهلي

حقق فريق الشباب بالنصر الفوز أمام الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الدوري السعودي للشباب.

الرباعي سجلها مشاري النمر "هدفين"، عبد الهادي القحطاني وعبد العزيز العليوة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد العالمي للنقطة 19 في المركز الرابع، فيما تجمد الراقي عند 18 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.