أخبار النصر اليوم | صدمة "العمل الخيري" لرونالدو وخسارة العالمي بسبب "يوتيوبر"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الـ11 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ11 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"سبيد" عاشق كريستيانو رونالدو يتسبب في توجيه الانتقادات للنصر .. "خسر المليار من ورائه!"

رغم الحراك السعودي الكبير في عالم كرة القدم إلا أن هناك بعض القصور التي تتسبب في توجيه اللوم للمسؤولين، ودفعت البعض لتوجيه الأنظار نحو خسارة "قوة ناعمة" بإمكانها أن تنقل المملكة السعودية نقلة كبرى. (طالع التفاصيل)

"يمهد طريق الهلال نحو متعب الحربي وأساء للنصر" .. جدل حول رئيس الشباب المرتقب

لا يريد الجدل أن يترك نادي الشباب السعودي مؤخرًا يعمل في صمت، فقد حان موعد جدل رئيسه الجديد المرتقب. (طالع التفاصيل)

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فندق رونالدو يحسم الجدل ويكشف حقيقة استضافته لضحايا زلزال المغرب

حسم فندق Pestana CR7 الخاص بنجم النصر كريستيانو رونالدو الجدل المثار في الساعات الأخيرة حول استضافته لضحايا الزلزال الذي حدث في المغرب وأحدث الكثير من الخسائر البشرية والمادية. (طالع التفاصيل)

بعد ألفارو جونزاليس .. مدافع جديد من النصر يقترب من دوري يلو

يبدو أن القادسية مُصر تمامًا على العودة إلى دوري روشن السعودي الموسم القادم، إذ لم تتوقف الإدارة عن دعم الصفوف حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي، والهدف الجديد هو مدافع النصر. (طالع التفاصيل)

سار على خطوات الاتحاد .. قرار حاسم من النصر بشأن مبارياته في دوري روشن

سار النصر على خطوات الاتحاد وانضم له في قائمة الرافضين لتواجد الحكام السعوديين في مبارياتهم في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

معذب الأهلي وعدو حمدالله .. أفضل 10 لاعبين في الدوري السعودي خارج الرباعي الكبير

8 نجوم .. هكذا يُمكن وصف قوائم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي هذا الموسم بعد الثورة التي شهدها سوق الانتقالات الخاص بهم عقب انتقال 75% من ملكيتهم إلى صندوق الاستثمار السعودي. (طالع التفاصيل)

خطف الرقم 9 والخوف على كأس آسيا .. أزمات تسببت فيها انتقالات دوري روشن العالمية!

انبهر العالم كله مما فعله دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، بعد إبرام التعاقد مع عدد كبير من أفضل نجوم العالم، ولكن كان هناك وجه آخر لتلك الصفقات العالمية! (طالع التفاصيل)

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