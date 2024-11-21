أخبار النصر اليوم | رد على اتهامات شايع شراحيلي .. وأزمة بينتو المتكررة!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"أنا مليء بالمفاجآت ولست هذا الرجل!" .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى المشككين في انتقاله للنصر

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن الأسباب التي دفعته للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

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"واقعة تحدث معه للمرة الثالثة!" .. بينتو يعاني من "أزمة متكررة" في النصر

3 أشهر مرت ومجلس إدارة نادي النصر السعودي لا يجد حلًا - حتى الآن -، لنفس الأزمة التي أصبحت تواجهه، بعد كل فترة توقف دولي "أيام فيفا". "اقرأ التفاصيل"

"كدت أودع أهلي بسبب عرض وبرنامج كان سيجعلني أطلق زوجتي" .. نجم النصر السابق يكشف المفاجآت

تحدث شايع شراحيلي، نجم النصر الأسبق، بشأن كواليس انضمامه إلى صفوف النادي العاصمي في بدايته، والسر وراء رحيله، كاشفًا عن عرض كاد أن يتسبب في وداعه لأهله. "اقرأ التفاصيل"

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بسبب "إساءات" المسؤولين .. الأمير تركي بن خالد يكشف سر عدم ثقة النصر في لجنة التوثيق

كشف الأمير تركي بن خالد، عضو شرف نادي النصر السابق، عن السر وراء تخوف النصراويين بشأن قرارات لجنة توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مؤكدًا أن هناك أزمة "عدم ثقة". "اقرأ التفاصيل"

"كلامه صحيح ولكن" .. رد نصراوي يكشف حقيقة خدعة المخالصة وحرمان شايع شراحيلي من أمواله!

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، ردًا على تصريحات شايع شراحيلي، نجم الفريق الأسبق، والذي تحدث عن أزمة مخالصته مع النصر. "اقرأ التفاصيل"

"كن هادئًا" .. كريستيانو رونالدو يُعلق على استهدافه تسجيل 36 هدفًا بدوري روشن

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، على استهدافه تسجيل 36 هدفًا خلال الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، بعدما حصل على لقب هداف البطولة الموسم الماضي. "اقرأ التفاصيل"

ميلان والدوري الإسباني .. استهداف ثنائي الهلال والنصر للاحتراف أوروبيًا

يبدو أن صفقة انتقال النجم سعود عبد الحميد إلى روما، ستكون مجرد بداية لاحتراف أكثر من لاعب سعودي بأكبر الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، إذ تم استهداف لاعبان من الهلال والنصر. "اقرأ التفاصيل"

بسبب ظروف طارئة .. إيميريك لابورت يُسافر إلى فرنسا ويغيب عن مواجهة القادسية

يفقد نادي النصر النجم الإسباني إيميريك لابورت مدافع الفريق، بسبب اضطراره للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لأسباب طارئة. "اقرأ التفاصيل"