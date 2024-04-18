Cristiano Ronaldo Al-Nassr AbhaGOAL/Getty
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | سر غياب لويس كاسترو المفاجئ، وقائد ريال مدريد السابق آخر الوافدين الجدد

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 إبريل 2024

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