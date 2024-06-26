أخبار النصر اليوم | رونالدو يمد يده للصين، وكواليس قرار التخلي عن تاليسكا وشرط استمراره

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 يونيو 2024.

الجناح السعودي اتهم بخيانة الأهلي عند انتقاله للنصر

النادي البافاري يعمل جاهدًا لحسم الصفقة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أسماء مدوية محتمل انتقالها للدوري السعودي هذا الصيف

صاروخ ماديرا في لفتة إنسانية..

صفقة أشغلت الرأي العام السعودي..

حلقة جديدة من مسلسل أندرسون تاليسكا..

رسالة إبراهيم المهيدب إلى النصراويين..

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة، والفرق المشاركة في البطولة...

النجم البرازيلي على أعتاب الرحيل، ولكن!

نجم جديد يصل الدوري السعودي