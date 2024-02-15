Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24 AFC Champions LeagueGetty
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | رونالدو يكشف سر النجاح، وتصرف كاسترو الغريب تجاه اللاعبين

Al Nassr FCدوري روشن السعوديCristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 15 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 فبراير 2024

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