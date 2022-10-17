أخبار النصر اليوم | رسالة تاليسكا للنصراويين وأرقام مذهلة أمام الفيحاء

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 17 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 أكتوبر 2022.

النصر يُحقق أرقامًا مذهلة بانتصاره على الفيحاء

حقق النصر انتصارًا كبيرًا على الفيحاء مساء أمس ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي وقد تضمن تحقيق عدد من الأرقام المذهلة.

النصر سجل أهدافه الأربعة خلال 12 دقيقة فقط، مما يجعله صاحب أسرع رباعية في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد تساوى مع الشباب بالفوز بأربعة أهداف 3 مرات هذا الموسم.

النصر عزز سجله الذهبي أمام الفيحاء بتحقيق فوزه الخامس مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، وانتصاره أمس كان الرابع على التوالي على ضيفه في الريال.

الفوز برباعية هي أكبر نتيجة يفوز بها النصر على الفيحاء، وقد أصبح عقب اللقاء ثاني الأقوى دفاعًا بـ3 أهداف فقط في مرماه.

الرقم الذي قد يُعطي دفعة من التفاؤل للجمهور النصراوي هي أن النصر عادل رصيده من النقاط بعد 8 جولات من موسم 2018-2019 والذي انتهى بتتويجه بطلًا للدوري السعودي.

جارسيا: حققنا هدفنا قبل التوقف، وسنزداد قوة بعودة المصابين

أبدى رودي جارسيا المدير الفني للنصر سعادته الكبيرة بالفوز على الفيحاء في آخر جولات الدوري السعودي قبل توقفه لمدة شهرين تقريبًا بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

وأكد جارسيا أن مستوى الفريق تطور بعودة بعض اللاعبين مثل تاليسكا وأيمن يحيى وكذلك بانسجام لويس جوستافو مع الفريق، مشيرًا إلى أن النصر سيزداد قوة بعودة المصابين وخاصة بيتي مارتينيز وجلال الدين ماشاريبوف بعد فترة التوقف.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة SSC "مشاركة عديد اللاعبين في المنظومة الهجومية وإحراز الأهداف أمر جيد وإيجابي للفريق، أنا سعيد بمشاركة اللاعبين البدلاء مع المجموعة، وسعيد أكثر لاستمتاع الجمهور النصراوي بـ8 أهداف خلال مباراتين".

أتم "حققنا هدفنا الأهم قبل توقف الدوري وهو التواجد في مركز متقدم من جدول الترتيب".



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تاليسكا: الجمهور مهم لتحقيق أهداف النصر

أشاد تاليسكا بأداء زملائه في النصر عقب الفوز الساحق على الفيحاء، كما وجه الشكر للجمهور النصراوي لحضوره ودعمه الكبير.

وأضاف عقب اللقاء في تصريحاته للقنوات الناقلة "أحب أولًا شكر المجموعة بالكامل لأنه كان انتصارًا جماعيًا، وأشكر كذلك جمهور النصر على حضوره وأقول لهم أنكم مهمون جدًا لنحقق أهدافنا هذا الموسم".

تابع مقيمًا الفترة التي مرت من الدوري "بدأنا الدوري جيدًا، حيث فزنا في المباراة الأولى، والأهم أن مستوانا يتحسن ويتطور مع الوقت".

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